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      洛杉矶湖人队 City Edition

      Nike Dri-FIT ADV NBA Authentic Jersey 男子球衣

      ¥1,299

      洛杉矶不仅仅是一座城市，湖人也不只是一支篮球队。 洛杉矶湖人队 City Edition Nike Dri-FIT ADV NBA Authentic Jersey 男子球衣采用利落白底搭配运动风字样，彰显疾速风范，致敬远见者和颇具前瞻性的思想家，他们帮助洛杉矶引领潮流，而不是追随他们的脚步。 穿上球员征战赛场所批战衣的同款球衣，致敬这座城市对全球文化与运动不可否认的长久影响力。  

      • 显示颜色： 白色
      • 款式： DQ0198-101

      尺寸与尺码

      • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

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