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      洛杉矶湖人队 City Edition

      Nike Dri-FIT NBA Swingman 男子速干短裤

      ¥499

      洛杉矶湖人队 City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman 男子短裤采用职业球员征战赛场时所穿球衣的配色、标志和设计细节，堪称球迷的心仪佳选。采用导湿速干的网眼布面料，让你从赛场到街头皆可保持清凉干爽。

      • 显示颜色： 白色/黑
      • 款式： DO9661-100

      尺寸与尺码

      • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受

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