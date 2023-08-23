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      洛杉矶湖人队

      Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子速干球衣

      ¥599

      还记得初次爱上洛杉矶湖人队的感受吗？洛杉矶湖人队 Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子球衣源自 Nike Hardwood Classics 系列，质感轻盈，其设计细节灵感汲取自洛杉矶湖人队征战赛场时的队服，旨在向该球队及其辉煌历程致敬。采用透气网眼布结合导湿速干技术，助你保持清凉干爽，比赛休闲两相宜。

      • 显示颜色： 白色
      • 款式： DO9448-101

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