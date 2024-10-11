洛杉矶湖人队

Nike NBA Swingman 男子透气速干短裤

¥399
¥499
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洛杉矶湖人队 Nike NBA Swingman 男子速干短裤的设计灵感源自官方版 NBA 短裤。此款短裤采用导湿速干面料，融入匠心设计细节，尽显挚爱球队的赛场风采。侧边口袋，便于轻松收纳基本物品。此外，该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。

  • 显示颜色： 白色/阿马里洛黄/全域紫
  • 款式： AJ5616-100

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