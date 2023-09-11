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      Nike

      男子拒水梭织短袖篮球上衣

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      穿上 Nike 男子拒水梭织短袖篮球上衣，无论晴雨，所到之处皆是主场。此款上衣出自 Nike 篮球系列，灵感源自复古热身T恤，质感轻盈，搭配正面按扣开襟和翻折领设计。出彩之处？面料可有效拒水，助你保持干爽，专注精进球技。

      • 显示颜色： 黑/白色
      • 款式： FB7043-010

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