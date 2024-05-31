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      Nike

      男子篮球T恤

      ¥229
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      黑
      仙人掌绿

      Nike 男子篮球T恤采用棉质面料搭配宽松版型，旨在向女子篮球日益盛行的风潮致敬。该款T恤饰有手写字样和别致图案，以此致敬女子职业篮球在 90 年代末的兴起。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： FV8395-010

      尺寸与尺码

      宽松版型：宽大休闲

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