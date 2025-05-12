美洲足球俱乐部 Academy Pro SE
Nike Dri-FIT 男子赛前速干短袖足球上衣
¥359¥39910% 折让
在攻克基础训练后，穿上美洲足球俱乐部 Academy Pro SE Nike Dri-FIT 男子赛前速干短袖足球上衣，继续精进，让球技跃升新层级。修身版型结合导湿速干技术，在训练升温之际助你保持干爽感受。
- 显示颜色： 浅土褐/黑/黑
- 款式： FQ4612-104
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其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 轻盈针织面料，顺滑亲肤
产品细节
- 正面刺绣标志
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 浅土褐/黑/黑
- 款式： FQ4612-104
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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