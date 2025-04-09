环保材料
荷兰队 (Ruud van Nistelrooy) 2004 Reissue 球迷版
Nike 男子速干足球球衣
¥1,099
荷兰队 (Ruud van Nistelrooy) 2004 Reissue 球迷版 Nike 男子速干足球球衣，彰显浓厚复古风范。 采用经典配色、标志和其他复古细节，旨在向荷兰传奇射手吕德·范尼斯特鲁伊 (Ruud van Nistelrooy) 致敬。
- 显示颜色： 安全橙/白色/白色
- 款式： IF2942-819
荷兰队 (Ruud van Nistelrooy) 2004 Reissue 球迷版
¥1,099
荷兰队 (Ruud van Nistelrooy) 2004 Reissue 球迷版 Nike 男子速干足球球衣，彰显浓厚复古风范。 采用经典配色、标志和其他复古细节，旨在向荷兰传奇射手吕德·范尼斯特鲁伊 (Ruud van Nistelrooy) 致敬。
Nike Total 90
元年款 Total 90 全套装备于 2004 年欧洲杯前夕发布，凭借优美的弧形线条、不对称设计和混搭面料，成为足球界的经典之作。 该复刻版延续昔日激情，点燃新一代球员与球迷的热血。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
复刻设计，球员同款
复刻设计，呈现球队同款细节。
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 安全橙/白色/白色
- 款式： IF2942-819
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