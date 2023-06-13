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      菲尼克斯太阳队 Courtside Statement Edition Jordan NBA 男子加绒运动衫是一款版型宽松的叠搭单品，帮助抵御寒冷天气。加绒面料内里柔软，外层顺滑；球队配色搭配球员名字和球衣号码图案，向你挚爱的职业球员致敬。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： DX7889-010

      尺寸与尺码

      • Jordan 宽松版型，缔造宽大舒适感受

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