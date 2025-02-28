葡萄牙队 (Luis Figo) 2004 Reissue 球迷版 Nike 男子速干足球球衣，彰显浓厚复古风范。采用经典配色、标志和其他复古细节，旨在向葡萄牙足球传奇人物致敬。路易斯·菲戈 (Luis Figo) 凭借其优雅娴熟的球风，率领球队打入 2004 年欧洲杯决赛。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。