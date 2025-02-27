葡萄牙队 2004 Reissue

Nike 男子足球运动夹克

¥639
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葡萄牙队 2004 Reissue Nike 男子足球运动夹克，彰显浓厚复古风范。 采用经典配色、标志和其他复古细节，旨在致敬 Nike 为堪称标杆的 2004 年葡萄牙国家队打造的系列。

  • 显示颜色： 空间蓝/大学蓝
  • 款式： HV4320-492

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