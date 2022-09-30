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      达拉斯独行侠队 City Edition

      Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子球衣

      ¥599

      每支 NBA 球队都拥有一连串的荣耀时刻，融汇过往经典瞬间，忠实讲述球队的独特故事。达拉斯独行侠队 City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子球衣融入一系列精选队服元素，彰显球队的传奇过往。该款独行侠队球衣的设计先致敬了 84 年的队服，随后又向 2011 年球队首次夺得总冠军的时代致意，而后跃至 2019 年，在这一年卢卡·东契奇开始续写球队传奇。该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。

      • 显示颜色： 白色/苜蓿绿
      • 款式： DB4023-100

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