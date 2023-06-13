跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      达拉斯独行侠队 (Luka Doncic) City Edition

      Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子球衣

      ¥499
      ¥599
      16% 折让

      达拉斯独行侠队 (Luka Doncic) City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 男子球衣旨在致敬球队与其家乡的紧密联系。 该复刻设计借鉴以往队服中象征达拉斯人身份的特色，突显球队所在地区的社群文化风采。 透气面料可导湿速干，帮助保持凉爽，彰显你对挚爱球队和城市的热爱。

      • 显示颜色： 灯草蓝
      • 款式： DO9590-497

      尺寸与尺码

      • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。