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      Nike

      运动托特包

      ¥219
      ¥249
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      黑/黑/白色
      淡香草黄/淡香草黄/皇家蓝

      这款托特包和你一样是个多面手。 Nike 运动托特包可助你轻松应对多种训练。 内侧设有多个加深口袋，同时采用开口和拉链设计，带来安全储物体验。 正面和背面都配有口袋，便于轻松存取小物件。 这款托特包的尺寸看似不大，实则侧边巧妙融入扩展拼接设计，可在需要时提供额外的收纳空间。

      • 显示颜色： 黑/黑/白色
      • 款式： DR7217-010

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