无论你要进行哪类训练，Nike 运动托特包皆可轻松应对。内侧设有多个口袋，采用开口和拉链设计，带来安全储物体验。正面和背面配有口袋，便于轻松存取小物件。这款托特包的尺寸看似不大，实则侧边巧妙融入可扩展拼接设计，可在需要时提供额外的收纳空间。

显示颜色： 黑/黑/白色

款式： IH7964-010