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      金州勇士队 Icon Edition

      Nike NBA Swingman Jersey 大童（男孩）速干球衣

      ¥569

      该款 Icon Edition 球衣以具备鲜明辨识度的独特设计展现球队本色。金州勇士队 Icon Edition Nike NBA Swingman Jersey 大童（男孩）速干球衣的设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣，采用上乘双面针织面料，经典球衣设计缔造出色上身效果，适合不同身形。

      • 显示颜色： 灯草蓝
      • 款式： CZ6212-495

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