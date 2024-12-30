Nike 1.18L Fuel

水壶

¥299

训练时带上 Nike 1.18L Fuel 水壶，轻松补给水分。该水壶顶部采用单手旋盖式壶盖，让你提供充足水分，助力成就出色表现。

  • 显示颜色： 黑/煤黑/白色
  • 款式： DR5129-058

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