Nike x Feng Chen Wang 男/女工装长裤采用可拆卸拉链裤筒设计，由 Nike 与王逢陈联手打造。 王逢陈将自己的设计美学描述为未来的现代感、真实性和多元化。 该款工装长裤采用休闲版型和大口袋设计，增加储物空间，在拓宽边界的同时保持出众型格。

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