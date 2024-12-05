Nike x Feng Chen Wang

男/女工装长裤

¥1,299

Nike x Feng Chen Wang 男/女工装长裤采用可拆卸拉链裤筒设计，由 Nike 与王逢陈联手打造。 王逢陈将自己的设计美学描述为未来的现代感、真实性和多元化。 该款工装长裤采用休闲版型和大口袋设计，增加储物空间，在拓宽边界的同时保持出众型格。

  • 显示颜色： 卡其/黑
  • 款式： DV4005-255

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