穿上 Nike x G-Dragon 男/女三合一两件套上衣，打造别具一格的时尚百搭造型。权志龙将夹克与马甲组合设计，融入其个人军旅生涯元素和对跆拳道的热爱之情。可与保暖马甲一起穿着，亦可分开单独穿着。一切由你掌控。

显示颜色： 黑/黑/白色

款式： DR0100-010