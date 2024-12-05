Nike x G-Dragon

男/女三合一两件套上衣

¥1,799

穿上 Nike x G-Dragon 男/女三合一两件套上衣，打造别具一格的时尚百搭造型。权志龙将夹克与马甲组合设计，融入其个人军旅生涯元素和对跆拳道的热爱之情。可与保暖马甲一起穿着，亦可分开单独穿着。一切由你掌控。

  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： DR0100-010

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。