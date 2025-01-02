法国时装设计师 Simon Porte Jacquemus 与 Nike 再次携手，共同打造别具一格的系列。Nike x Jacquemus 女子分层式短裤柔软顺滑且富有弹性，彰显时尚风范，缔造舒适感受，赋予你满满自信。环绕式腰部搭配裤身正面小号拉链口袋和金属配件，为不对称外观增添精致实用格调。

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