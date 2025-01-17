Nike x Jacquemus

女子分层式连衣裙

¥1,139
¥1,299
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暗蓝黑
白色
西瓜红

法国时装设计师 Simon Porte Jacquemus 与 Nike 再次携手，共同打造别具一格的系列。Nike x Jacquemus 女子分层式连衣裙柔软顺滑且富有弹性，助你彰显个性风范。该连衣裙结合挂脖设计，塑就不对称外观。金属联名品牌钩扣配件，增添精致格调。

  • 显示颜色： 暗蓝黑
  • 款式： FJ3141-475

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