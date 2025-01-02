法国时装设计师 Simon Porte Jacquemus 与 Nike 再次携手，共同打造别具一格的系列。Nike x Jacquemus 女子分层式连衣裙柔软顺滑且富有弹性，助你彰显个性风范。该连衣裙结合挂脖设计，塑就不对称外观。金属联名品牌钩扣配件，增添精致格调。

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