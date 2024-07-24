跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike x Jacquemus

      女子半身裙

      ¥1,399

      大学红/白色
      白色/大学红
      暗蓝黑/白色

      Nike x Jacquemus 女子半身裙采用加长设计和弹性面料，略带纹理质感，令你舒适畅动。正面上部隐藏式拉链从运动员和比赛服中汲取设计灵感，配有垂直的耐克勾拉链头。

      • 显示颜色： 大学红/白色
      • 款式： FV5675-642

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。