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      Nike x Jacquemus

      女子运动夹克

      ¥1,599

      大学红/白色
      微粒灰/白色
      白色/大学红

      Nike x Jacquemus 女子运动夹克采用不对称设计，焕新演绎经典运动风范。衣袖空间宽裕，塑就醒目外观，织带固定带搭配可调节滑扣，供你打造专属露肩造型。起皱锦纶面料增添随性风范，网眼布里料助你保持舒适。

      • 显示颜色： 大学红/白色
      • 款式： FV5690-642

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


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