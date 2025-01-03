Nike x Jacquemus

女子连体衣

¥779
¥999
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白色
惊喜可可色

法国时装设计师西蒙·波特·雅克慕斯 (Simon Porte Jacquemus) 与 Nike 再次携手，共同打造别具一格的系列。Nike x Jacquemus 女子连体衣采用柔软弹性面料，带来出众支撑体验，塑就个性叠搭单品。贴合设计搭配绑带和镂空细节，营造透气感受和瞩目造型。金属联名品牌钩扣与耐克勾细节，增添精致格调。

  • 显示颜色： 白色
  • 款式： FJ3284-100

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