Nike x Jacquemus

女子连衣裙

¥1,299

Nike x Jacquemus 女子连衣裙的正面上部采用隐藏式拉链设计，灵感来自运动员和比赛服，并配有垂直的耐克勾拉链头。 弹性面料，令你舒适畅动。  

  • 显示颜色： 白色/大学红
  • 款式： FV5683-100

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