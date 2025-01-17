法国时装设计师西蒙·波特·雅克慕斯 (Simon Porte Jacquemus) 与 Nike 再次携手，共同打造别具一格的系列。Nike x Jacquemus 女子长裤柔软顺滑且富有弹性，彰显时尚风范，缔造舒适感受，赋予你满满自信。裤脚外侧采用加长拉链设计，让你随心变换风格，腰带搭配快速脱卸钩扣设计，与腰部局部相连，塑就不对称外观。耐克勾拉链头以及金属联名品牌配件，增添精致格调。

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