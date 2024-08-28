法国设计师西蒙·波特·雅克慕斯 (Simon Porte Jacquemus) 与 Nike 再次携手，打造独特系列。Nike x Jacquemus 女子高领口连体泳衣采用优质针织面料，质感轻盈且富有弹性，妥帖包覆身体，缔造轻松自在的稳固舒适感受。网眼布侧拼接，塑就出众外形和对称美感，同时提供透气效果。正面上部拉链开襟设计，便于日常轻松调整造型与包覆效果。背面耐克勾金属箍，增添精致格调。

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