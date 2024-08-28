Nike x Jacquemus

男/女运动夹克

¥1,699

法国设计师西蒙·波特·雅克慕斯 (Simon Porte Jacquemus) 与 Nike 再次携手，打造全新系列。 Nike x Jacquemus 男/女运动夹克沿袭经典设计线条，同时融蕴时尚格调，造就简约利落的经典佳作。 休闲剪裁，塑就运动风外观，令你尽显休闲活力范。 采用起皱锦纶面料，结合网眼布里料，提供出色舒适性。

  • 显示颜色： 白色/大学红
  • 款式： FV5698-100

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