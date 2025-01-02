Nike x Jacquemus

Swoosh 男/女加绒连帽衫

¥1,009
¥1,299
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惊喜可可色
大学红
西瓜红

Nike x Jacquemus Swoosh 男/女加绒连帽衫采用加绒针织面料，彰显前卫风范和时尚型格。 整版耐克勾标志采用激光切割工艺，缔造随性外观。 可单穿亦可叠搭，任你随心打造别致或醒目造型。 抽绳饰有银色耐克勾标志，塑就细节满满的时尚外观。

  • 显示颜色： 惊喜可可色
  • 款式： FJ3482-259

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