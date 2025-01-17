Nike x Jacquemus Swoosh 男/女加绒长裤采用加绒针织面料，造就时尚佳选单品。整版耐克勾标志采用激光切割工艺，缔造随性外观。可单穿亦可叠搭，任你随心打造醒目造型。抽绳饰有银色耐克勾标志，塑就细节满满的时尚外观。

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