Nike x Jacquemus

Swoosh 男/女T恤

¥439
¥499
12% 折让

西瓜红
大学红

Nike x Jacquemus Swoosh 男/女T恤采用柔软棉料，造就时尚佳选单品。整版耐克勾标志采用激光切割工艺，打造时尚外观。可单穿亦可叠搭其他上衣，任你随心打造精致或醒目造型。

  • 显示颜色： 西瓜红
  • 款式： FJ3478-653

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