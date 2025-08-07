 
Nike x Jakob 男子拒水跑步夹克防晒衣皮肤衣 - 浅银/浅银/金属色

Nike x Jakob

男子拒水跑步夹克防晒衣皮肤衣

20% 折让

Nike x Jakob 男子拒水跑步夹克防晒衣皮肤衣的设计灵感来自精英长跑运动员雅各布·因格布里格森，采用可收纳设计，助你尽情畅跑。 轻盈锦纶面料可有效拒水和抵御紫外线，助力从容跑完全程。


  • 显示颜色： 浅银/浅银/金属色
  • 款式： HJ3539-034

晴雨皆宜

梭织锦纶面料结合拒水处理，质感轻盈，助你在潮湿天气保持干爽。 天气转晴时，可将夹克收纳至自身的内置口袋中。

安心收纳

侧边拉链口袋，方便妥善收纳随身物品。

其他细节

该产品能为被衣物覆盖的皮肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护；若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜

产品细节

  • UPF 40+
  • 口袋添加网眼布衬里
  • 插肩衣袖设计
  • 全长拉链开襟设计
  • 面料：100% 锦纶。 网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
