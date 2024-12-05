Nike x Martine Rose

男/女风衣

¥3,299

深海蓝/沥青蓝
卡其/卡其

穿上这款优雅的 Nike x Martine Rose 男/女风衣，自信满满地追求心中热血，尽展个性风采。不管在体育场还是在当地酒吧，你都能看到球迷们总戴着一条时髦的围巾；此次特意缝制额外衣袖，供你随心搭于肩部，打造如出一辙的时尚范儿。宽版翻领、双排扣设计结合可调式腰带，供你打造专属造型。

  • 显示颜色： 深海蓝/沥青蓝
  • 款式： DV0851-414

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