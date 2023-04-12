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      Nike x Off-White™

      女子扎染短裤

      ¥899

      设计师 Virgil Abloh 汲取 Nike 深厚的田径运动传统，旨在向不断进取的运动员致敬。Nike x Off-White™ 女子扎染短裤结合 Virgil 标志性风格匠心打造，塑就经典轻盈结构感。

      • 显示颜色： 荧光黄
      • 款式： CK4809-702

      尺寸与尺码

      • 出众版型，休闲舒适

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

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