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      Nike x Off-White™

      男子夹克

      ¥3,599

      卡其
      黑

      对称不是真理，美并非一成不变。 Nike x Off-White™ 系列传承维吉尔·阿布洛 (Virgil Abloh) 的不凡设计精神，致敬人类的独特性和生命的奇迹。 该系列重新诠释“精益求精”的概念，为 Off-White™ 专属时尚风范注入鲜活生命力。 这款 Nike x Off-White™ 男子夹克采用防水 GORE-TEX 面料制成，结合全密封接缝设计和不对称下摆，助你以出众风采从容应对恶劣天气。

      • 显示颜色： 卡其
      • 款式： DQ6457-247

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      部分城市提供当日达、次日达服务。

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