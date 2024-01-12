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      Nike x Off-White™

      男子整版印花球衣

      ¥1,099

      Nike x Off-White™ 男子整版印花球衣采用整版波纹印花设计，营造漾开涟漪般的灵动流畅美感，无论球场还是街头，皆可轻松驾驭。胸部和衣身采用休闲剪裁，打造运动风范，便于叠搭。正面饰有联名品牌标志，背面饰有千禧年图案，以简约风范致敬千禧年时代。

      • 显示颜色： 鲜黄绿
      • 款式： FQ0998-389

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