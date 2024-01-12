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      Nike x Off-White™

      男/女加绒拼接夹克

      ¥1,999

      鲜黄绿
      黑

      Nike x Off-White™ 男/女加绒拼接夹克采用拉链开襟和立领设计，赋予温暖舒适的穿着感受。厚实加绒针织拼接面料，柔软舒适。精致细节和联名品牌标志图案，彰显简约高雅格调。

      • 显示颜色： 鲜黄绿
      • 款式： DV4452-389

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