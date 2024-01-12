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      Nike x Off-White™

      男/女长裤

      ¥1,699

      Nike x Off-White™ 男/女长裤采用梭织面料，结合休闲挺括设计，令你畅动自如。弹性腰部搭配 Off-White™ 品牌标志性抽绳设计，有效稳固裤身。裤腿和裤管口融入松紧抽绳，可供自行调整贴合度，彰显运动鞋魅力。

      • 显示颜色： 鲜黄绿
      • 款式： DV4453-389

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      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


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