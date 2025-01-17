Nike 和 Patta 强强联手，将实穿服装和街头服饰巧妙糅合。Nike x Patta 男子全长拉链开襟夹克采用匠心设计，衣身和衣袖上部配有网眼布衬里，既可以助你畅跑不停，亦可作为日常外套叠搭佳选。背面搭配同色调 Patta 标志、耐克勾标志和反光滚边等细节。可搭配配套运动裤，打造和谐统一造型。

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