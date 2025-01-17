Nike 和 Patta 强强联手，将运动服装和街头服饰巧妙糅合。此款 Nike x Patta 男子短袖T恤采用混纺面料，质感轻盈，结合精致华夫格纹理，减少身体粘滞感。融入利落反光图案，为你的日常造型增添别致魅力。

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