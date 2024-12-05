Nike x Patta

男子运动夹克

¥3,899

Nike 携手 Patta，巧妙融合运动性能与街头时尚，打造全新时尚单品。 Nike x Patta 男子运动夹克采用纹理皮革衣袖和厚实羊毛混纺衣身，成就本系列优质佳选单品。 雪尼尔绒线联名品牌标志，搭配条纹罗纹细节和按扣开襟设计，彰显传统运动精英风采。

  • 显示颜色： 黑
  • 款式： FJ3107-010

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。