Nike x Patta

男子长袖上衣

¥699
¥799
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石英藏红花色
黑

Nike 和 Patta 强强联手，将实穿服装和街头服饰巧妙糅合。Nike x Patta 男子长袖上衣专为跑步或外出办事而设计，内里融入提花针织“X”图案，灵感源自 Patta 品牌起源地阿姆斯特丹市旗上的三个叉形标志。反光图案细节，塑就精致外观。

  • 显示颜色： 石英藏红花色
  • 款式： FJ3070-389

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