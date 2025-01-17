Nike 和 Patta 强强联手，将运动服装和街头服饰巧妙糅合。Nike x Patta 男子长裤采用局部网眼布衬里，既可助你开启下一场跑步征程，亦可作为日常外出办事的外搭佳选。反光滚边和图案品牌标志，塑就利落外观。可搭配配套夹克，打造和谐统一造型。

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