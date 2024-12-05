Nike 和 Patta 强强联手，将实穿服装和街头服饰巧妙糅合。 Nike x Patta 男/女上衣采用网眼布设计， 饰有反光滚边和 Nike x Patta 联名品牌标志，助力开启下一场跑步征程，为你打造醒目街头造型。

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