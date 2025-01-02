Nike 携手 Patta，巧妙融合运动风范与街头时尚，打造全新时尚单品。Nike x Patta 男/女连体衣采用匠心设计，正面上部拉链开襟和正背面醒目反光图案，为造型增添不凡格调；搭配弹性面料，缔造心无旁骛的贴合体验。背面设有网眼布口袋，便于收纳手机或耐力跑零食。

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