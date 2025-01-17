Nike MD Valiant

大童复古跑鞋风运动鞋

¥339
¥429
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日常运动鞋巧妙混搭 80 年代跑步鞋细节，尽显复古风范。而且，你知道吗？Nike MD Valiant 大童运动鞋还蕴含丰富的历史故事。鞋款名称取自 Nike 联合创始人早期销售鞋子时所用的汽车，即 '64 Valiant。

  • 显示颜色： 麻黄/淡象牙白/橡皮中褐/热辣紫红
  • 款式： CN8558-202

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

35.5: 鞋内长 23.4

36: 鞋内长 23.8

36.5: 鞋内长 24.2

37.5: 鞋内长 24.6

38: 鞋内长 25

38.5: 鞋内长 25.3

39: 鞋内长 25.8

40: 鞋内长 26.3

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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