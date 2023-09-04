跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike MD Valiant (GS)

      大童运动童鞋

      ¥299
      ¥429
      30% 折让

      日常运动鞋巧妙混搭 80 年代跑步鞋细节，尽显复古风范。而且，你知道吗？Nike MD Valiant (GS) 大童运动童鞋还蕴含丰富的历史故事。鞋款名称取自 Nike 联合创始人早期销售鞋子时所用的汽车，即 '64 Valiant。

      • 显示颜色： 山峰白/白色/晶洞水鸭青
      • 款式： CN8558-111

      尺寸与尺码

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。