日常运动鞋巧妙混搭 80 年代跑步鞋细节，尽显复古风范。此外，无需系带的 Nike MD Valiant 婴童易穿脱运动鞋还蕴含丰富的历史故事。鞋款名称取自 Nike 联合创始人早期销售鞋子时所用的汽车，即 '64 Valiant。

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