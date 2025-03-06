Nike 16oz T1 Graphic Training

水壶

¥139

煤黑/白色/荧光黄
煤黑/白色

Nike 16oz T1 Graphic Training 水壶采用防漏阀和流线型设计，让你在畅跑过程中亦可轻松抓握，且能有效防止外溢。Tritan™ 结构可有效抵御冲击，实现卓越的耐久表现。

  • 显示颜色： 煤黑/白色/荧光黄
  • 款式： AC3448-041

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